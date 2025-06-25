Яка компанія постачає газ до адмінцентру Британії

Зокрема більшість урядових будівель у Вайтголлі – адміністративному центрі британської держави – отримують газ через багаторічний контракт з цією компанією, відомий під назвою "Supply of Energy 2", передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Згідно з контрактом, до скарбниці цього енергетичного гіганта можуть потрапити до 8 мільярдів фунтів стерлінгів від платників податків.

Як зазначають у матеріалі, газ від TotalEnergies отримують:

будівля №10 на Даунінг-стріт;

МЗС на вулиці Кінг-Чарльз;

будівля Міністерства фінансів;

департамент енергетичної безпеки та нульових викидів;

Міністерство оборони;

МВС;

Департамент з питань довкілля, продовольства та сільських справ.

Також газ від цієї компанії постачають до Банку Англії, а поза межами столиці – до районних рад, лікарень NHS і шкіл.

Однак нюанс полягає у тому, що TotalEnergies також торгує й російським газом. Компанія володіє часткою у розмірі 20% в Yamal LNG – масштабному енергетичному комплексі в північному Сибіру, де під землею зосереджені величезні запаси викопного палива.

TotalEnergies заявляє, що поставляє газ із Ямалу за довгостроковими контрактами, укладеними до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і не може їх розірвати. Імпорт російського СПГ до ЄС, в якому TotalEnergies є одним з ключових гравців, у 2024-2025 роках міг сягати 8,5 мільярда доларів США.

Зауважте! Найбільшими імпортерами стали Франція, Іспанія та Бельгія.

Чи має цей газ російське походження

Минулого тижня Європейська комісія в Брюсселі розпочала нову ініціативу щодо обмеження імпорту російського газу, зокрема заборону імпорту за довгостроковими контрактами. Однак лише з січня 2028 року.

Велика Британія, на відміну від цього, вже заборонила прямий імпорт російського СПГ. Водночас її політичні лідери охоче підкреслюють свою жорстку позицію стосовно російських енергоресурсів.

Однак критики вважають, що контракт на постачання газу з компанією, яка все ще постачати російський газ до Європи, "підриває моральне лідерство Великої Британії" у цьому питанні.

Газ, який постачається згідно з контрактами TotalEnergies Gas & Power у Великій Британії, закуповується на внутрішньому ринку, тому надзвичайно малоймовірно, що хоч якась його частина має російське походження,

– додають у матеріалі.

Зверніть увагу! Відповідно до заборони, запровадженої урядом Великої Британії, компанія не імпортує російський СПГ безпосередньо до країни.

Як Велика Британія підписала контракт з компанією? Контракт уряду з дочірньою компанією TotalEnergies у Великій Британії було укладено Crown Commercial Service (CCS), державною агенцією з держзакупівель, під час попередньої консервативної адміністрації. Контракт набув чинності 27 лютого 2023 року. Після приходу до влади уряд Кіра Стармера відхилив заклики активістів скасувати контракт. У TotalEnergies ж заявили, що засуджують вторгнення Росії та діють в межах енергетичних та санкційних політик ЄС.

Чи може Лондон розірвати контракт щодо газу

Зокрема будь-яка спроба розірвати глибокі зв’язки британської держави з TotalEnergies може виявитися складною.

Загальний контракт "Supply of Energy 2", укладений CCS, діє до лютого 2027 року. Крім того, деякі підконтракти (так звані call-offs), підписані окремими міністерствами, триватимуть ще довше.

До того ж інші установи державного сектору отримують газ від TotalEnergies Gas & Power через окремі договори. Кожен із цих контрактів потенційно коштує мільйони фунтів стерлінгів і приносить прибуток французькому енергетичному гіганту.

Цікаво! Ради графств Шропшир, Херефордшир, Телфорд-енд-Рекін та Вустершир, мають окремий спільний контракт на постачання енергії який набуде чинності у квітні наступного року та буде чинним до 2030 року.