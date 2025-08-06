Почему Канада может отменить тарифы?

Тарифы на американские товары должны оказывать максимальное давление на США, но при этом наносить наименьшие потери канадскому бизнесу. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Когда США меняют свои тарифы, мы не корректируем их автоматически. Мы смотрим, что наиболее эффективно для нашей промышленности,

– отметил Карни.

Он добавил, что в некоторых случаях тарифы надо отменять. Поэтому правительство уже отменило пошлины, чтобы поддержать автомобильную промышленность.

Издание отмечает, что это заявление премьера демонстрирует сложную ситуацию, которая сложилась в Канаде:

С одной стороны, Карни пытается уменьшить потери для экономики страны от высоких тарифов, введенных Дональдом Трампом.

С другой, Карни на выборах обещал жестко ответить на торговую политику жмеринского президента.

Стоит знать! Ряд канадских экономистов и бизнесменов призывают правительство избегать эскалации с США в вопросе тарифов.

Какие тарифы против Канады ввели США?

На прошлой неделе США подняли базовую ставку тарифов для Канады с 25% до 35%.

Тогда в Белом доме новые тарифы объяснили контрмерами, которые ввело канадское правительство в ответ на пошлины Трампа.

Вместе с тем к большей части канадских товаров повышенная ставка применяться не будет, ведь они защищены соглашением USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) – торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой о свободной торговле.

Некоторые руководители провинций считают, что отмена тарифов против США не заставят Трампа изменить позицию, но вред местному бизнесу, могут нанести. В частности, об этом заявил премьер Британской Колумбии Дэвид Эби.

Следует знать! Опросы же показывают, что большинство канадцев выступают против уступок и поддерживают жесткий ответ Вашингтону.