Звідки відомо, що посадовці змінюють дані у деклараціях?

Загалом було виявлено 423 випадки "помилок". Загальна сума похибок сягнула 5,8 мільярда гривень чи в середньому – 13,6 мільйона гривень на кожну декларацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

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Що відомо про ці перевірки:

здійснювалась перевірка не всіх декларацій, а лише високоризикових;

станом на кінець червня було здійснено 1 203 перевірки, передбачається – 1 534;

порушень не було знайдено лише в 0,9% випадків.

Зверніть увагу! За січень-червень було подано 706 311 декларацій (на 34% менше ніж за аналогічний період торік). цікаво, що 71 з них були передані у березні.

Якими були порушення у деклараціях посадовців?

Помилятись у деклараціях можна і безкарно. Йдеться про похибку на суму менш як 100 прожиткових мінімумів. Тобто, зараз це майже 302 тисячі гривень.

За такі похибки передбачена дисциплінарна відповідальність – догани, звільнення, позбавлення премій. Саме такі порушення виявили у майже половині перевірок (45% або ж 558 перевірок),

– йдеться у повідомленні Опендатаботу.

Також відомо про такі порушення:

недостовірні відомості розміром від 100 до 500 прожиткових мінімумів – 159 випадків – 13,2%;

недостовірні відомості на суму більш як 500 прожиткових мінімумів – 423 – 35,2%;

необґрунтованість наявних активів – 30 – 2,5%;

виявлення незаконного збагачення – 21 – 1,7%.



Як посадовці порушують правила заповнення декларацій / Інфографіка Опендатабот

Цікаво! У деяких деклараціях виявлено 2 порушення одночасно.