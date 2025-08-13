Кто попал под бан "Укрзализныци"?

Только за прошедшую неделю, с 4 по 10 августа, компания заблокировала 271 аккаунт украинцев. Эти пользователи пытались манипулировать приложением перевозчика, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрзализныцю".

Под бан "Укрзализныци" попали украинцы, которые покупали много билетов на разные фамилии или создавали много разных аккаунтов, связанных между собой.

Один клиент создавал аккаунт и покупал билеты на разные фамилии, а потом удалял его и заводил новый, чтобы обойти контроль. Так он создал 8 аккаунтов, что были связаны между собой – все заблокировали.

Другой пользователь создал одновременно 18 различных аккаунтов, чтобы обойти блокировку и приобрести большое количество билетов.

Третий приобрел более 200 билетов, оправдывая это тем, будто бы организует групповые поездки для детей, что впоследствии оказалось неправдой.

Четвертый клиент 134 раза бронировал билеты на 15 минут, и ни разу их не оплатил, очевидно, ожидая на “заказ”.

Стоит знать! Всего за подозрительные действия в приложении с начала марта "Укрзализныця" заблокировала уже 3 806 аккаунтов пользователей.

За что могут заблокировать?

В "Укрзализныце" говорят, что проводится мониторинг по всем аномальными действиями пользователей в приложении.

Оценивается не только непосредственное количество приобретенных билетов, наличие разных фамилий в билетах, но и действия, которые совершаются в системе, чтобы “удерживать” билеты – этим злоупотребляют билетные спекулянты,

– отмечают в УЗ.

Блокировка аккаунтов возможно:

из-за чрезмерного количества резерваций, когда аккаунт блокирует места 15 минут, но не платит за них;

из-за слишком большого количества поисковых запросов по конкретному направлению или хаотичных запросов, которые перегружают систему перевозчика (часто так действуют бот-аккаунты);

из-за большого количества аккаунтов, привязанных к одной банковской карте для сокрытия билетных спекуляций и тому подобное.

Важно! Чтобы бороться со спекулянтами, "Укрзализныця" настраивает автоматические внутренние предохранители. В частности, использует сложные CAPCHA для распознавания ботов среди пользователей.