Почему Укрзализныця блокирует пользователей?

Заблокированные аккаунты были замечены за удерживанием билетов до момента совершения оплаты. Предположительно, они ждали заказа на забронированное место, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Читайте также Несмотря на рост доходов от тарифов Трампа: дефицит бюджета США вырос на 20% в июле

Также аккаунты блокировали из-за:

создания многих аккаунтов для массовой закупки билетов;

покупки многих билетов одновременно на разные фамилии.

За прошедшую неделю с 4 по 10 августа мониторинговая система Укрзализныци идентифицировала и заблокировала 271 подозрительный аккаунт. Всего с марта имеем уже 3806 заблокированных аккаунтов пользователей, которые осуществляли подозрительную активность,

– говорится в сообщении компании.

Укрзализныця объяснила из-за чего еще могут быть заблокированы аккаунты:

один и тот же аккаунт постоянно бронирует много билетов, но не оплачивает их;

аккаунт осуществляет хаотичные запросы (система считает, что такое поведение характерно для бота);

многие аккаунты привязаны к одной карте или электронной почте.

Обратите внимание! Если ваш аккаунт был заблокирован ошибочно, обратитесь на почту pc@uz.gov.ua. Компания проведет расследование и, в случае, ошибки, осуществит разблокировку.