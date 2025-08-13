Чому Укрзалізниця блокує користувачів?
Заблоковані акаунти були помічені за утримуванням квитків до моменту здійснення оплати. Імовірно, вони чекали замовлення на заброньоване місце, пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Також акаунти блокували через:
- створення багатьох акаунтів для масової закупки квитків;
- покупку багатьох квитків одночасно на різні прізвища.
За минулий тиждень з 4 по 10 серпня моніторингова система Укрзалізниці ідентифікувала та заблокувала 271 підозрілий акаунт. Загалом з березня маємо вже 3806 заблокованих акаунтів користувачів, які здійснювали підозрілу активність,
– йдеться у повідомленні компанії.
Укрзалізниця пояснила через що ще можуть бути заблоковані акаунти:
- один і той самий акаунт постійно бронює багато квитків, але не оплачує їх;
- акаунт здійснює хаотичні запити (система вважає, що така поведінка характерна для бота);
- багато акаунтів прив'язані до однієї карти чи електронної пошти.
Зверніть увагу! Якщо ваш акаунт було заблоковано помилково, зверніться на пошту pc@uz.gov.ua. Компанія проведе розслідування і, у випадку, помилки, здійснить розблокування.