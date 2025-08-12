Почему в Укрзализныце не хватает мест?
За отчетную неделю было перевезено 637 800 пассажиров по железной дороге, это примерно столько же, сколько людей проживает в Кривом Роге сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Мест для пассажиров недостаточно. Основной причиной возникновения такой ситуации является – сокращение парка вагонов. Дело в том, что его просто не успевают пополнить.
Почему в Укрзализныце стало меньше вагонов;
- устаревает подвижной состав;
- вагоны разрушаются из-за вражеских обстрелов;
- заканчивается срок эксплуатации вагонов (после этого их нужно ремонтировать, а это довольно дорого).
Сколько людей ездит через Укрзализныцю / Фото Укрзализныця
Благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава, нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом,
– отмечает Укрзализныця.
Как отмечает компания, решить ситуацию с дефицитом возможно. Для этого нужно увеличить количество мест, благодаря дополнительному финансированию из местных и государственного бюджетов, чтобы:
- модернизировать устаревший подвижной состав;
- осуществить капитальный ремонт парка;
- закупить новые вагоны;
- закупить поезда Интерсити+.