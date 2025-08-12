Почему САП хочет отстранить главу АМКУ?
Действующего Председателя Антимонопольного комитета Украины – Павла Кириленко, подозревают в незаконном обогащении, сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.
Читайте также Вот как мы завершим эту войну: Еврокомиссия рассказала о новом пакете санкций против России
Коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП об отстранении от должности Председателя Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении на более 72 миллионов гривен и декларировании недостоверных сведений,
– говорится в сообщении САП.
Заметьте! Это решение суда не подлежит обжалованию.
В то же время суд удовлетворил другое ходатайство, которое подал прокурор. Теперь обвиняемый должен:
- сообщать суду в случае изменения места жительства;
- прибывать к прокурору или в суд по первому же требованию;
- передать в Государственную миграционную службу свой паспорт или другие документы, дающие право выехать за границу;
- не выезжать из Украины без судебного разрешения;
- воздерживаться от личного (или через других лиц) общения со свидетелями, относительно обстоятельств, которые изложены в обвинительном акте.
Обратите внимание! Указанные "обязанности" должны действовать до 11 октября 2025 года.