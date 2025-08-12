Почему САП хочет отстранить главу АМКУ?

Действующего Председателя Антимонопольного комитета Украины – Павла Кириленко, подозревают в незаконном обогащении, сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

Коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП об отстранении от должности Председателя Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении на более 72 миллионов гривен и декларировании недостоверных сведений,

– говорится в сообщении САП.

Заметьте! Это решение суда не подлежит обжалованию.

В то же время суд удовлетворил другое ходатайство, которое подал прокурор. Теперь обвиняемый должен:

сообщать суду в случае изменения места жительства;

прибывать к прокурору или в суд по первому же требованию;

передать в Государственную миграционную службу свой паспорт или другие документы, дающие право выехать за границу;

не выезжать из Украины без судебного разрешения;

воздерживаться от личного (или через других лиц) общения со свидетелями, относительно обстоятельств, которые изложены в обвинительном акте.

Обратите внимание! Указанные "обязанности" должны действовать до 11 октября 2025 года.