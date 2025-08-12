Чому САП хоче відсторонити голову АМКУ?

Чинного Голову Антимонопольного комітету України – Павла Кириленка, підозрюють у незаконному збагаченні, повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

Читайте також Ось як ми завершимо цю війну: Єврокомісія розповіла про новий пакет санкцій проти Росії

Колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади Голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень та декларуванні недостовірних відомостей,

– йдеться у повідомленні САП.

Зауважте! Це рішення суду не підлягає оскарженню.

Водночас суд задовільнив інше клопотання, яке подав прокурор. Тепер обвинувачений має:

повідомляти суд у випадку зміни місця проживання;

прибувати до прокурора або суду за першою ж вимоги;

передати у Державну міграційну службу свій паспорт чи інші документи, що надають право виїхати за кордон;

не виїжджати з України без судового дозволу;

утримуватися від особистого (чи через інших осіб) спілкування зі свідками, відносно обставин, які викладені в обвинувальному акті.

Зверніть увагу! Вказані "обов'язки" мають діяти до 11 жовтня 2025 року.