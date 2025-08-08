Що відомо про цю справу?

САП звинувачує голову Антимонопольного комітету України у незаконному збагаченні на більш як 72 мільйони гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на прокуратуру.

Після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді Голови Антимонопольного комітету України,

– йдеться у повідомленні САП.

Відомо, що захисник посадовця у проханні про відвід наголошував на можливості ухвалити певні рішення (зокрема і негативні), відносно підприємства, де працює член родини судді. Обвинувачений висловив підтримку цій заяві. Щоб уникнути такого впливу, прокурор САП звернувся у суд, аби подати відповідне клопотання.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений протягом 2020 – 2023 роках, обіймаючи посаду керівника ОВА, набув:

21 об'єкт нерухомого майна (квартири, будинок, гаражні бокси і так далі);

1 люксовий автомобіль – ВМW Х3.

Загальна вартість активів склала 72,8 мільйона гривень, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не давали змоги здійснити таких покупок,

– зазначає САП.

Зверніть увагу! Також САП вважає, що голова АМКУ декларував недостовірні відомості, аби приховати набуте майно.