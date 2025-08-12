Как Европа хочет завершить войну в Украине?

Более того, Европа не готова идти на уступки Москве, пока не будет полного и безусловного прекращения огня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Кому выплатят почти 500 гривен ко Дню Независимости

Кайя Каллас Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Последовательность шагов важна. Сначала безусловное прекращение огня с мощной системой мониторинга и неизменными гарантиями безопасности.

Представительница ЕС отмечает, что Европа будет только усиливать давление на Россию. Европейские лидеры также готовы работать над тем, чтобы не дать Кремлю возможность снова начать агрессию. По мнению Каллас, остановить войну в Украине поможет именно единство.

Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию – вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе,

– говорит Каллас.