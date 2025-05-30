Компания уже сотрудничает с крупными финансовыми игроками, чтобы интегрировать регулируемые стейблкоины на базе блокчейна. Но как мы дошли до этого и что это означает для будущего криптовалют – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
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От провала Libra ко второму шансу
В 2019 году Марк Цукерберг уже пытался запустить глобальную цифровую валюту через проект Libra (впоследствии Diem), которую планировал интегрировать в Facebook. Но идея вызвала беспокойство у мировых регуляторов – из-за риска создания "теневой" финансовой системы под контролем частной компании. В результате ключевые партнеры – Visa, Mastercard, PayPal – вышли из проекта, и его свернули.
Сегодня Meta возвращается к криптовалютной теме, но осторожнее. Компания делает ставку на регулируемые стейблкоины, такие как USDC, которые легче вписываются в рамки законодательства. Это стало возможным после изменения политического климата в США – в частности после победы Дональда Трампа, открывшей путь к более мягкому подходу регуляторов к крипторынку.
Показательно, что Цукерберг появился на инаугурации Трампа – как знак того, что он снова готовится играть ключевую роль в формировании цифровой экономики нового поколения.
Meta – двигатель массового внедрения крипты
Meta – это не просто соцсети. Это инфраструктура цифровой жизни для миллиардов людей. И если она интегрирует крипту – это уже не эксперимент, а массовое внедрение.
Внедрение стейблкоинов в Facebook, Instagram и WhatsApp означает:
- мгновенные и дешевые переводы между странами;
- платежи создателям контента без потерь на конвертации;
- микротранзакции размером в 0,25 доллара, которые неэффективны через банковские системы, но идеальны для Web3;
- для украинских инфлюенсеров или малого бизнеса это может означать прямую прибыль от подписчиков без банковских барьеров. Представьте себе мгновенную оплату из Канады или Филиппин – без потерь на комиссии или посредников.
Вызовы: конфиденциальность, конкуренция и политика
Один из главных барьеров – репутация Meta в сфере конфиденциальности. Известно, что компания неоднократно попадала в скандалы из-за обработки персональных данных. Захотят ли пользователи доверить ей еще и свои деньги?
К тому же сенатор Элизабет Уоррен уже критиковала идею криптоинтеграции от Meta. Ее основной аргумент – отсутствие достаточного регулирования и риски для потребителей.
Другая проблема – конкуренция. PayPal, Apple, банки активно развивать собственные платежные инструменты. Наглядный пример – Telegram, который уже интегрировал криптокошелек и блокчейн TON, опережает Meta в реализации Web3-экосистемы.
Telegram уже имеет собственную криптоинфраструктуру (TON), кошельки прямо в приложении, Web3-игры и монетизацию. TikTok имеет TikTok Coins – внутреннюю валюту, которая хоть и не является криптой, но приучает молодежь к цифровым микроплатежам.
Meta только готовится к запуску, но ее сила – в интеграции с американской регуляторной системой и политической поддержке. А значит – потенциал у нее гигантский.
Трансформация и влияние соцсетей
Мир движется к моменту, когда платформа – это кошелек. В течение ближайших 10 лет мы можем увидеть следующие изменения:
- получение оплаты за услуги инфлюенсерам и фрилансерам станет доступным непосредственно через соцсети – в криптовалюте или стейблкоинах;
- хранить, получать и тратить деньги можно будет прямо в приложениях, без необходимости в банковском счете;
- можно будет переводить средства друзьям в Instagram или WhatsApp без посредников и комиссий;
- выпускать собственные токены (social tokens) для фанов – с доступом к эксклюзивному контенту или возможностью голосования за новые идеи;
- получить доступ к цифровому банкингу через знакомые соцсети в регионах со слабой банковской инфраструктурой;
- верификация будет минимальной – достаточно лишь аккаунта Meta и подключенного криптокошелька.
Трансформация открывает возможности – более 3 миллиардов пользователей будут проще интегрироваться в Web3. Проекты могут интегрировать продукты прямо в экосистему Meta, блогеры – принимать оплату за рекламу в USDC, а стартапы – тестировать микроплатежи в социальной среде.
Финансовая революция рядом
Готовы ли мы к тому, что Instagram станет банком, а Facebook – системой мгновенных платежей? Вероятно, нам даже не придется выбирать. Если вы пользуетесь интернетом – вы уже участник криптореволюции.
И если Telegram сделал ставку на децентрализацию, то Meta делает ставку на массовость, простоту и политическую интеграцию.
Одно понятно: деньги становятся цифровыми, а платформы – новыми банками. И тот, кто успеет интегрировать крипту первым, получит не только новые рынки, но и новую власть в цифровой экономике.