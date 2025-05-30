Компанія вже співпрацює з великими фінансовими гравцями, щоб інтегрувати регульовані стейблкоїни на базі блокчейну. Але як ми дійшли до цього і що це означає для майбутнього криптовалют – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Від провалу Libra до другого шансу

У 2019 році Марк Цукерберг вже намагався запустити глобальну цифрову валюту через проєкт Libra (згодом Diem), яку планував інтегрувати у Facebook. Але ідея викликала занепокоєння у світових регуляторів – через ризик створення "тіньової" фінансової системи під контролем приватної компанії. У результаті ключові партнери – Visa, Mastercard, PayPal – вийшли з проєкту, і його згорнули.

Сьогодні Meta повертається до криптовалютної теми, але обережніше. Компанія робить ставку на регульовані стейблкоїни, такі як USDC, які легше вписуються в рамки законодавства. Це стало можливим після зміни політичного клімату в США – зокрема після перемоги Дональда Трампа, що відкрила шлях до більш м'якого підходу регуляторів до крипторинку.

Показово, що Цукерберг з'явився на інавгурації Трампа – як знак того, що він знову готується відігравати ключову роль у формуванні цифрової економіки нового покоління.

Meta – двигун масового впровадження крипти

Meta – це не просто соцмережі. Це інфраструктура цифрового життя для мільярдів людей. І якщо вона інтегрує крипту – це вже не експеримент, а масове впровадження.

Впровадження стейблкоїнів у Facebook, Instagram та WhatsApp означає:

миттєві й дешеві перекази між країнами;

платежі творцям контенту без втрат на конвертації;

мікротранзакції розміром у 0,25 долара, які неефективні через банківські системи, але ідеальні для Web3;

для українських інфлюенсерів чи малого бізнесу це може означати прямий прибуток від підписників без банківських бар'єрів. Уявіть собі миттєву оплату з Канади чи Філіппін – без втрат на комісії чи посередників.

Виклики: конфіденційність, конкуренція та політика

Один із головних бар'єрів – репутація Meta у сфері конфіденційності. Відомо, що компанія неодноразово потрапляла в скандали через обробку персональних даних. Чи захочуть користувачі довірити їй ще й свої гроші?

До того ж сенаторка Елізабет Воррен уже критикувала ідею криптоінтеграції від Meta. Її основний аргумент – відсутність достатнього регулювання та ризики для споживачів.

Інша проблема – конкуренція. PayPal, Apple, банки активно розвивати власні платіжні інструменти. Наочний приклад – Telegram, який уже інтегрував криптогаманець та блокчейн TON, випереджає Meta в реалізації Web3-екосистеми.

Telegram уже має власну криптоінфраструктуру (TON), гаманці прямо в додатку, Web3-ігри та монетизацію. TikTok має TikTok Coins – внутрішню валюту, яка хоч і не є криптою, але привчає молодь до цифрових мікроплатежів.

Meta лише готується до запуску, але її сила – в інтеграції з американською регуляторною системою та політичній підтримці. А отже – потенціал у неї гігантський.

Трансформація та вплив соцмереж

Світ рухається до моменту, коли платформа – це гаманець. Протягом найближчих 10 років ми можемо побачити наступні зміни:

отримання оплати за послуги інфлюенсерам та фрілансерам стане доступним безпосередньо через соцмережі – у криптовалюті або стейблкоїнах;

зберігати, отримувати й витрачати гроші можна буде прямо в додатках, без потреби в банківському рахунку;

можна буде переказувати кошти друзям в Instagram або WhatsApp без посередників і комісій;

випускати власні токени (social tokens) для фанів – з доступом до ексклюзивного контенту чи можливістю голосування за нові ідеї;

отримати доступ до цифрового банкінгу через знайомі соцмережі у регіонах зі слабкою банківською інфраструктурою;

верифікація буде мінімальною – достатньо лише акаунта Meta та підключеного криптогаманця.

Трансформація відкриває можливості – понад 3 мільярди користувачів будуть простіше інтегруватися у Web3. Проєкти можуть інтегрувати продукти прямо в екосистему Meta, блогери – приймати оплату за рекламу в USDC, а стартапи – тестувати мікроплатежі в соціальному середовищі.

Фінансова революція поруч

Чи готові ми до того, що Instagram стане банком, а Facebook – системою миттєвих платежів? Ймовірно, нам навіть не доведеться вибирати. Якщо ви користуєтесь інтернетом – ви вже учасник криптореволюції.

І якщо Telegram зробив ставку на децентралізацію, то Meta робить ставку на масовість, простоту та політичну інтеграцію.

Одне зрозуміло: гроші стають цифровими, а платформи – новими банками. І той, хто встигне інтегрувати крипту першим, отримає не лише нові ринки, а й нову владу у цифровій економіці.