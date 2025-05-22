Проте виникають питання: чи це справді шлях до примирення, чи лише перепочинок перед новим витком конфлікту? І головне – як усе це вплине на крипторинок? В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розглянемо глибше.

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Реакція крипторинку на "паузу"

Новина про торгівельну паузу миттєво вплинула на крипторинок. Біткоїн упевнено перевищив 104 000 доларів, ефір піднявся до 2 500 доларів, а провідні альткоїни – XRP та ADA – торгувалися "в зеленому". Індекс GMCI30, який відслідковує найактивніші альткоїни, зріс більш ніж на 2%.

Така реакція – логічна: коли напруга у світовій економіці спадає, з'являється більше впевненості у ризикових активах. Крім того, зростання індексів S&P 500, Nasdaq та Dow Jones паралельно з крипторинком підтверджує загальну позитивну динаміку, яку викликала деескалація торгової напруги.

Ризики "митної паузи"

Ескалація після 90 днів. Якщо перемовини зайдуть у глухий кут, і США повернуть мита на рівні 125 – 145%, це може спричинити масовий відтік капіталу з криптовалютного, фондового й товарного ринків.

ФРС та інфляція. Знецінення грошей у США у квітні становило 2,3% р/р – нижче прогнозів, але все ще вище цілі Федрезерву (2%). Це змушує Федрезерв зберігати обережність. Якщо інфляція знову піде вгору, ймовірне підвищення ставок – а це додатковий тиск на всі ризикові активи, включно з криптовалютою.

Посилення регулювання. Закон GENIUS передбачає жорсткі AML/KYC-вимоги, контроль резервів стейблкоїнів і заморожування транзакцій. Це може загальмувати DeFi навіть за стабільної геополітики.

Можливості для інвесторів

Довгостроковий холд. Якщо 90-денна пауза призведе до стабілізації макроекономічної ситуації – зниження торгової напруги та пом'якшення політики ФРС – біткоїн має потенціал вирости до понад 150 000 доларів вже цього року.

Інфраструктурні інвестиції. Скасування експортних обмежень на майнінгове обладнання з Китаю (ASIC) може знизити вартість хешрейту та зробити майнінг більш привабливим.

CBDC і стейблкоїни. Поки Пекін активно просуває Digital Yuan у глобальних розрахунках, американські стейблкоїни можуть отримати поштовх від державного регулювання та залучити великі інституції. Стейблкоїни – це нова хвиля експансії долара у світі шляхом криптовалюти.

Аналіз та оцінка становища

Поведінка ринку останніх місяців демонструє чітку тенденцію: біткоїн тривалий час накопичувався в діапазоні 92 – 108 тисяч доларів, коригувався до 78 тисяч доларів, але швидко повертався до понад 94 тисяч. Далі був спад до 74 тисяч і новий ривок вгору. Наразі BTC зростає вже п'ятий тиждень поспіль.

Якщо тенденція збережеться, найближчі тижні можуть пройти у боковому діапазоні 98 – 108 тисяч доларів, що стане основою для наступної хвилі зростання й нових історичних максимумів.

Ринок залишається стійким і перспективним, але вразливим до зовнішніх факторів – торгових відносин, політики ФРС і регуляторних змін. Інвесторам варто зберігати пильність і адаптувати стратегії до нових умов, враховуючи і ризики, і можливості.

Чого очікувати далі

Наразі пауза в митній війні – це хороша можливість для перепочинку й аджастменту позицій: криптоентузіасти отримали додатковий імпульс, а інвестори – час на аналіз фундаментальних чинників. Але основна інтрига залишається: чи продовжать Вашингтон і Пекін діалог після 90 днів, чи повернуться до старих методів "око за око"? Від цього залежатиме не лише доля криптовалют, а й загальна картина світової економіки, фінансових ринків та настроїв інвесторів.

З огляду на волатильність і регуляторні виклики, найкращий підхід – баланс між агресивними і консервативними стратегіями та уважний моніторинг всіх ключових подій.