Для багатьох Telegram – це зручний спосіб дізнаватися останні події та спілкуватися. Але для маленької групи людей – це чудовий інструмент, аби вбивати українців, дистанційно підпалювати авто військових та ТЦК, здійснювати теракти та безперешкодно продавати наркотики. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Від листівки до вбивства: "Тексти" розслідували, як ФСБ вербує українців

До прикладу, за 2024 рік поліція затримала майже 200 паліїв авто. Свіжий приклад з Івано-Франківська, коли росіяни завербували двох підлітків для скоєння терактів. Підсумок: один хлопець загинув, інший – поранений. Скільки там анонімних помийок з різними (в тому числі українськими) назвами – немає сенсу рахувати.

Telegram є дуже зручним засобом для російських спецслужб, аби підривати Україну зсередини. Я маю щонайменше три аргументи, чому варто забути про цю соціальну мережу.

Анонімність без відповідальності

Telegram дає майже абсолютну анонімність. Це привабливо для активістів і журналістів у країнах з диктатурою, але в умовах війни й злочинності така анонімність перетворюється на проблему. Коли стається злочин – наприклад, продають наркотики чи зливають дані військових – відстежити, хто це зробив, практично неможливо. Жодних паспортних даних, жодної верифікації, а значить – жодної відповідальності.

Telegram – це відсутність регуляції. І це не про свободу, а про небезпеку, яку сьогодні ця соціальна мережа нам приносить через ФСБ. Наслідки ми вже бачимо.

Українські силовики неодноразово викривали мережі наркоторговців, які діяли через Telegram. Але більшість з них залишаються безкарними, бо сам месенджер не дає доступу до персональних даних. Те саме стосується дезінформаційних кампаній, фейкових новин та вербування ворожих агентів. Ми живемо в умовах гібридної війни, і анонімність у таких масштабах – це розкіш, яку Україна не може собі дозволити.

Ви точно скажете, що Telegram – лише інструмент для Росії, але аж ніяк не джерело проблеми. Це так, але з нюансом. З тією кількістю українців, яка використовує цей месенджер як першоджерело, з відсутністю регуляцій, якою сьогодні добре користується саме Росія, Telegram є більше, ніж просто інструментом. І аргумент про "не буде телеграму – буде щось інше" тут недоречний, про що детальніше розкажу в третьому розділі.

Російське коріння та зв'язки з ворогом

Можна сказати: Telegram – це міжнародна платформа, а значить, безпечна. Але чи так це насправді? Засновник месенджера Павло Дуров – вихідець із Росії, який довгий час мав зв'язки з місцевими елітами. Офіційно він заявляє, що не співпрацює з російською владою, але факти говорять інше.

У минулі роки Telegram блокував українські чат-боти, які допомагали армії та волонтерам. Водночас проросійські пропагандисти спокійно продовжували працювати. Відомі випадки, коли канали, що розганяли антиукраїнські наративи, навіть після скарг не блокувалися. Скажу більше, ніхто їх і не заблокує.

Мен відомо, що представники Telegram мали ті чи інші контакти з урядами європейських країн (особливо на тлі затримання Дурова у Франції), США та, звісно ж, Росією. Але Telegram ніяк не йде на контакт з українською стороною.

Для порівняння, у TikTok також діють мережі російських ботів та дезінформаційні канали. Але контакт між нашими правоохоронними органами та представництвом TikTok у регіоні є. Результати цього – блокування сотень ворожих пропагандиських акаунтів. Тому що навіть для TikTok боротьба з дезінформацією сьогодні в пріоритеті.

Ми маємо розуміти: якщо компанія не проти продажу наркотиків та пропаганди будь-де, то в критичний момент вона може стати інструментом у руках ворога. І це питання не тільки інформаційної безпеки, а й національної.

Ба більше, Telegram уже таким став. Окрім згаданого прикладу з заблокованими українськими телеграм-ботами, мені відомо про випадок, коли в месенджері обірвали зв'язок із регіональними новинними каналами в січні 2024-го. Це сталося в Башкортостані під час масового протесту щодо утисків місцевого населення та сфабрикованої справи проти місцевого активіста Фаїля Алсинова.

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Як наслідок, в протестувальників не було координації, а про інцидент дізналося мало людей. Telegram просто допоміг зам'яти цю історію та не підіймати зайвого галасу про російські злочини. Те ж саме може чекати і нас.

Альтернативи є

"Якщо не телеграм, то що?", – запитаєте ви. Є альтернативи: Facebook, Viber, WhatsApp, Signal, Instagram. Вони не ідеальні, але мають кращу регуляцію, а головне – механізми протидії дезінформації. У Telegram жодного алгоритму перевірки контенту – будь-хто може створити канал і писати все, що завгодно. І якщо завтра там з'явиться заклик до підпалів авто військових, до терактів чи до зливу військових позицій – Telegram не буде цьому перешкоджати.

Листування в телеграмі є апріорі небезпечним, оскільки дані можуть зберігатися на серверах разом із ключами для дешифрування. Видалені ж повідомлення не видаляються по факту, а просто маркуються видаленими та не відображаються надалі.

Тобто навіть якщо зараз дані не передаються російським спецслужбам, таке рішення в майбутньому відкриє всю історію листування, включаючи видалену. Telegram – це найгірший варіант в плані безпеки та регуляції сьогодні, під час війни. Та хороший інструмент для ворога.

Я погоджуюся, що жоден із доступних месенджерів не є таким зручним, як Telegram. Але питання, що для нас сьогодні важливіше – зручність чи безпека? Я однозначно обираю друге.

Рішення в довгу – це медіаграмотність. Ми маємо вчити молодь критично ставитися до інформації, перевіряти джерела, розрізняти факти від маніпуляцій та суджень. Бо поки люди сліпо вірять анонімним каналам, ми будемо отримувати не лише інформаційну загрозу, а й реальні наслідки у вигляді злочинів та диверсій.

Telegram – це не просто месенджер, а реальна загроза, яку не можна ігнорувати. Якщо ми хочемо мати контроль над інформаційним полем і захистити громадян від пропаганди, злочинності та хаосу, нам потрібно:

або змінювати правила гри всередині Telegram (що ми вже не раз намагалися),

або відмовлятися від нього на користь безпечніших платформ.

А головне – навчати людей мислити критично, щоб вони самі могли відрізняти правду від маніпуляцій. Бо без цього жодні блокування і заборони не допоможуть.

Це факт, що сьогодні Telegram – передусім механізм російської дезінформації та диверсій. Що першопричиною проблем є не сама соцмережа, а діяльність російських спецслужб в цілому. Але дивно сьогодні залишати росіянам цей механізм, аби вони так легко потрапляти в наші мізки та мізки наших дітей через смартфон.