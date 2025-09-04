Як працювала схема шахраїв?

В Україні викрито групу інтернет-шахраїв, які під виглядом надання "державної допомоги" викрадали гроші з банківських карток громадян. Для цього вони створили фішинговий сайт, що імітував портал державних послуг "Дія", пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, зловмисники поширювали у Facebook рекламу про нібито державні виплати. Після переходу за посиланням користувачі потрапляли на підроблений ресурс, де відкривалося вікно, стилізоване під банківський додаток, яке виглядало досить переконливо, тому не викликало підозр.

Примітно! Правоохоронці вже встановили щонайменше двох потерпілих і продовжують з'ясовувати повну кількість жертв схеми.

Люди вводили пін-коди своїх карток, а також логіни та паролі до мобільного банкінгу, фактично надаючи шахраям доступ до рахунків.

Фігурантам повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно, групою осіб і з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Важливо! Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори мають намір клопотати в суді про утримання підозрюваних під вартою.

Що відомо про шахрайство в Україні?