Як викрили схему з вивозу сої?

Шахраї намагалися незаконно вивезти партію сої на 2 мільйони доларів з порту Південний, що на Одещині, повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Чергова спроба шахраїв з вивезення "чорного зерна" за підробленими документами та з використанням "товарів прикриття" або "відмінних від експорту митних режимів" НЕ вдалась! Дякую БЕБ за виявлення факту незаконного вивезення через порт "Південний" 5,4 тис тон сої на 2 мільйони доларів,

– розповів Гетманцев.

Одеська митниця 12 серпня пропустила судно з цією партією сої в митному режимі "Переробка за межі митної території". Народний депутат Мар'ян Заблоцький зазначив, що у вівторок низка ЗМІ повідомила, що маловідома ТОВ "АЛТЕКС ГРУПП" нібито вперше знайшла лазівку для вивезення кукурудзи та сої на компанію AL TAZAMAIDAN FZ – LLC.

Дійсно, можу підтвердити, що ТОВ "АЛТЕКС ГРУПП" намагається експортувати підозрілі обсяги сої. Інших культур у митному оформленні наразі не бачу. Якщо ЗМІ повідомляли про 6 тис. тонн, то я бачу замитнення на 100 тис. тонн на 1,5 млрд грн! І жодної податкової накладної за останні три роки, яка б підтверджувала придбання сої цим експортером, немає. Це дає підстави вважати, що операції проводяться за сумнівними схемами,

– зазначає нардеп.

Зверніть увагу! За словами Заблоцького, якщо в Україні з'являється нова аграрна схема, то "можна майже напевно вгадати, що йдеться саме про цю культуру (сою)".