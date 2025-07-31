Сої буде менше, але все одно багато

Згідно з оцінкою фахівців, виробництво сої в Україні у 2025 році може знизитись більш ніж на 1 мільйон тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Це обумовлено зменшенням площі сівби під даною культурою та наданням переваги аграріями під час весняної посівної кукурудзі та соняшнику.

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Так, за оновленою оцінкою Державної служби статистики, посівна площа під соєю в Україні в поточному році склала 2,08 мільйона гектар, що на 24% поступається рекордному показнику минулого року.

Зверніть увагу! Прогноз щодо площі сівби під соєю дещо оптимістичніший та складає близько 2,2 – 2,25 мільйона гектар (-19%). Однак, навіть при кращих перспективах урожайності соєвих бобів у 2025 році виробництво даної культури може не перевищити близько 5,6 – 5,7 мільйона тонн, що на 17%, або 1,1 – 1,2 мільйона тонн поступається показнику 2024 року.

З одного боку, такий показник є досить високим для даного сектору та може стати другим за величиною урожаєм після тогорічного історичного максимуму (6,8 мільйона тонн).

Важливо! Однак, з іншого боку, досить суттєве скорочення потенціалу виробництва сої все ж таки може значно вплинути на темпи торгівлі на внутрішньому ринку, а також нівелювати очікуване падіння цін на дану культуру після запровадження 10% експортного мита.