Сои будет меньше, но все равно много

Согласно оценке специалистов, производство сои в Украине в 2025 году может снизиться более чем на 1 миллион тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Это обусловлено уменьшением площади сева под данной культурой и предоставлением преимущества аграриями во время весенней посевной кукурузе и подсолнечнику.

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Так, по обновленной оценке Государственной службы статистики, посевная площадь под соей в Украине в текущем году составила 2,08 миллиона гектар, что на 24% уступает рекордному показателю прошлого года.

Обратите внимание!,Прогноз по площади сева под соей несколько оптимистичнее и составляет около 2,2 – 2 _COPY2 25 миллиона гектар (-19%). Однако, даже при лучших перспективах урожайности соевых бобов в 2025 году производство данной культуры может не превысить около 5,6 – 5,7 миллиона тонн, что на 17%, или 1,1 – 1,2 миллиона тонн уступает показателю 2024 года.

С одной стороны, такой показатель является достаточно высоким для данного сектора и может стать вторым по величине урожаем после прошлогоднего исторического максимума (6,8 миллиона тонн).

Важно! Однако, с другой стороны, достаточно существенное сокращение потенциала производства сои все же может значительно повлиять на темпы торговли на внутреннем рынке, а также нивелировать ожидаемое падение цен на данную культуру после введения 10% экспортной пошлины.