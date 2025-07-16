В Раде приняли законопроект с соево-рапсовыми правками
Верховная Рада на заседании 16 июля во втором чтении проголосовала за законопроект №13157, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. Этот законопроект содержит соево-рапсовые правки.
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Ну несмотря на регламент и все предостережения – законопроект 13157 с соевой правкой проголосовали 245 голосов,
– сообщил нардеп.
Сразу Верховная Рада отклонила "соево-рапсовые" правки законопроекта №13157. Из-за этого некоторые депутаты начали блокировать трибуну. Впоследствии ее разблокировали и голосование продолжилось.
Этот законопроект включал 2 правки, касающиеся экспорта масличных:
- Первая правка непосредственно предусматривает введение экспортной пошлины на рапс и сою в размере 10% с 1 числа за месяцем принятия закона.
- Вторая правка касается создания фонда поддержки товаропроизводителей. Это компромисс, которого требовал аграрный комитет, чтобы поддержать "соево-рапсовые" правки.
Парламент проголосовал за обе правки.