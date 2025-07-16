У Раді прийняли законопроєкт із соєво-ріпаковими правками

Верховна Рада на засіданні 16 липня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №13157, повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Цей законопроєкт містить соєво-ріпакові правки.

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Ну попри регламент і всі застереження – законопроект 13157 з соєвою правкою проголосували 245 голосів,

– повідомив нардеп.

Одразу Верховна Рада відхилила "соєво-ріпакові" правки законопроєкту №13157. Через це деякі депутати почали блокувати трибуну. Згодом її розблокували і голосування продовжилось.

Цей законопроєкт включав 2 правки, які стосуються експорту олійних:

Перша правка безпосередньо передбачає введення експортного мита на ріпак та сою в розмірі 10% з 1 числа за місяцем прийняття закону.

Друга правка стосується створення фонду підтримки товаровиробників. Це компроміс, якого вимагав аграрний комітет, щоб підтримати "соєво-ріпакові" правки.

Парламент проголосував за обидві правки.