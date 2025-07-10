Обсяги перероблювання сої можуть сягнути історичного рекорду

Перероблювання соєвих бобів у червні скоротилася проти травня, склавши близько 219 тисяч тонн (-10%), повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Проте це високий показник для соєвого сектору, який став рекордним для звітного періоду.

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Скорочення перероблення у звітний період зумовлене підвищенням конкуренції на європейському ринку з боку південноамериканського соєвого шроту, а також через зниження його вартості, що впливає на привабливість перероблення. Однак варто відзначити, що попит на соєвий шрот на ринку ЄС, який наразі є основним ринком збуту даного продукту, залишається високим, питання лише в якості та ціні,

– говорять аналітики.

Усього від початку сезону 2024/25 маркетингового року (вересень – червень) в Україні було перероблено рекордні для галузі 2,36 мільйона тонн сої (+41% до 2023/24 маркетингового року).

Зверніть увагу! За підсумками поточного маркетингового року, обсяг перероблення соєвих бобів може сягнути історичного максимуму та становити близько 2,66 мільйона тонн (+35% до 2023/24 маркетингового року).