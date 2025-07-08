У аграрному комітеті виступили проти мит на сою та ріпак

7 липня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики депутати не підтримали ініціативу щодо запровадження мит на експорт сої та ріпаку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Всеукраїнську аграрну раду.

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Там зазначили, що проти проголосували 16 членів комітету, що свідчить про усвідомлення ризиків для малого та середнього аграрного бізнесу і підтримку його позиції, запевнили у ВАР. Водночас фахівці наголосили, що запровадження мит лише поглибить проблеми в галузі, скоротить доходи аграріїв і знизить конкурентоспроможність української продукції на світових ринках.

Попри чітку позицію аграрного комітету, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики навпаки рекомендує запровадити мита,

– наголошують у ВАР.

В аграрній раді додали, що у разі запровадження подібних мит втрати агросектору становитимуть 17 мільярдів гривень.