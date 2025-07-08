В аграрном комитете выступили против пошлин на сою и рапс

7 июля во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики депутаты не поддержали инициативу о введении пошлин на экспорт сои и рапса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всеукраинский аграрный совет.

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Там отметили, что против проголосовали 16 членов комитета, что свидетельствует об осознании рисков для малого и среднего аграрного бизнеса и поддержку его позиции, заверили в ВАР. В то же время специалисты отметили, что введение пошлин только углубит проблемы в отрасли, сократит доходы аграриев и снизит конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках.

Несмотря на четкую позицию аграрного комитета, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики наоборот рекомендует ввести пошлины,

– отмечают в ВАР.

В аграрном совете добавили, что в случае введения подобных пошлин потери агросектора составят 17 миллиардов гривен.