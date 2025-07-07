Рапс стал не выгодным в 2025 году

Из-за прохладной погоды, что держится в течение этого лета, аграрии тратят больше денег на выращивание рапса, сообщает 24 Канал со ссылкой на UkrAgroConsult.

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Фермер из Винницкой области Виталий Лановенко рассказал, что себестоимость рапса в этом году аномально высокая. Головной боли фермерским хозяйствам также добавляют вредители, которые уничтожают урожаи. Аграрий уверен, что надеяться на хороший урожай не стоит, хотя в предыдущие годы урожайность рапса достигала 5,4 тонны с одного гектара.

Несмотря на соблюдение всех технологий, растения пострадали от резких температурных колебаний. Осень была сухая, а зимой были морозы, когда растения начали вегетировать, а потом пришли сильные заморозки,

– говорит Виталий Лановенко.

Обратите внимание! Растение выращивают для различных отраслей. Так, рапс - основной источник растительного масла, которое используется в пищевой промышленности. Также рапс важен для производства биотоплива и кормов для животных.