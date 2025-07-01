Рапс дорожает на внутреннем рынке Украины

Несмотря на снижение цен на рапс на мировом рынке внутренняя стоимость этой масличной культуры растет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Спрос со стороны трейдеров и переработчиков остается высоким.

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Как отметили брокеры, ожидаемое снижение производства рапса в Украине только усиливает эту тенденцию, создавая благоприятные условия для отечественного производителя.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что в новом сезоне ожидается сокращение производства рапса до 2,9 миллиона тонн и уменьшение экспорта на 500 тысяч тонн.

Последние индикации покупателей на рапс урожая 2025 года:

DAP Украина (Одесса) – 530 – 540 долларов за тонну;

DAP Украина (завод) – 585 – 595 долларов за тонну в т.ч. НДС.

Так, в Украине уже стартовала жатва рапса. Обмолот начали сельхозтоваропроизводители Николаевской и Одесской областей.