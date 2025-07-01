Ріпак дорожчає на внутрішньому ринку України

Попри зниження цін на ріпак на світовому ринку внутрішня вартість цієї олійної культури зростає, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Попит з боку трейдерів і переробників залишається високим.

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Як зазначили брокери, очікуване зниження виробництва ріпаку в Україні лише посилює цю тенденцію, створюючи сприятливі умови для вітчизняного виробника.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що у новому сезоні очікується скорочення виробництва ріпаку до 2,9 мільйона тонн та зменшення експорту на 500 тисяч тонн.

Останні індикації покупців на ріпак врожаю 2025:

DAP Україна (Одеса) – 530 – 540 доларів за тонну;

DAP Україна (завод) – 585 – 595 доларів за тонну в т.ч. ПДВ.

Так, в Україні вже стартували жнива ріпаку. Обмолот розпочали сільгосптоваровиробники Миколаївщини та Одещини.