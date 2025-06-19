Ячмінь в українських портах активно дорожчає

На цьому тижні в портах України на умовах СРТ почали зростати ціни на фуражний ячмінь нового врожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

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Це зумовлено активізацією імпортерів, а також невисокою врожайністю на старті збиральної кампанії. Кількість пропозицій ячменю обмежена, що також підтримує ціни.

У портах Великої Одеси закупівельні ціни на фуражний ячмінь підвищились на 1 – 3 долари за тонну і станом на 18 червня 2025 року озвучуються в діапазоні 185 – 193 долари за тонну CPT-порт.

Зверніть увагу! Водночас у портах Дунаю підвищення цін попиту становило в середньому 2 долари за тонну та фіксуються в діапазоні 184 – 193 долари за тонну CPT-порт.