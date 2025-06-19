Ячмень в украинских портах активно дорожает

На этой неделе в портах Украины на условиях СРТ начали расти цены на фуражный ячмень нового урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

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Это обусловлено активизацией импортеров, а также невысокой урожайностью на старте уборочной кампании. Количество предложений ячменя ограничено, что также поддерживает цены.

В портах Большой Одессы закупочные цены на фуражный ячмень повысились на 1 – 3 доллара за тонну и по состоянию на 18 июня 2025 года озвучиваются в диапазоне 185 – 193 доллара за тонну CPT-порт.

Обратите внимание! В то же время в портах Дуная повышение цен спроса составило в среднем 2 доллара за тонну и фиксируются в диапазоне 184 – 193 доллара за тонну CPT-порт.