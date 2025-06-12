Аграрии начали собирать урожай ячменя

В Украине фермеры начали обмолот ячменя, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri. Жатва стартовала на юге Николаевской области.

Читайте также В Украине в этом году ожидается дефицит ржи: как это повлияет на стоимость хлеба

В рамках пшеничного кроп-тура на этой неделе аналитики ASAP Agri зафиксировали начало уборки ячменя на юге Николаевской области – в частности в районах, наиболее пострадавших от весенних заморозков и засухи.

Первые показатели урожайности на уровне 1 – 1,5 тонны с гектара. Аналитики называют их тревожно низкими, что отражает сложные погодные условия этого сезона. Сегодняшние визиты на пшеничные поля должны дать ключевые оценки потенциала производства зерна в Украине в сезоне 2025/26.

Обратите внимание! Ранее министр агрополитики Виталий Коваль заявлял, что урожай ячменя в этом году составит 4,5 миллиона тонн.