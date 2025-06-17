Цены на рынке зерновых
Андрей Бут во время разговора с 24 Каналом отмечает, что в начале июня зерновой рынок Украины традиционно входит в фазу межсезонья.
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Что происходит с ценами на пшеницу
По состоянию на начало июня экспорт украинской пшеницы составляет около 15,2 миллиона тонн, что фактически соответствует годовому экспортному плану. Активность трейдинга снижается, а цены на остатки старого урожая выравниваются до уровней, характерных для нового сезона.
В этом году ожидается восстановление производства пшеницы в ключевых странах ЕС. Вследствие этого Евросоюз возвращается к докризисной модели торговли с Украиной - с введением квот и пошлин на импорт сверх установленных объемов.
Это стимулирует украинских экспортеров активнее выходить на альтернативные рынки, в частности в Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Индонезия).
Интересно! Прогнозируемый объем урожая пшеницы в Украине – 22-23 миллиона тонн.
Цены на пшеницу нового урожая на данный момент тяготеют к снижению и сейчас находятся в таких диапазонах:
- 4 класс – 197-198 долларов за тонну;
- 3 класс – 207-208 долларов за тонну;
- 2 класс – 210-211 долларов за тонну.
Цены и экспорт кукурузы
Экспорт кукурузы за текущий маркетинговый год составляет около 18,3 миллиона тонн. Для достижения целевого показателя в 20,5 миллиона тонн осталось реализовать еще примерно 2-2,5 миллиона тонн, что выглядит вполне достижимым до завершения сезона (включая сентябрь).
Площади под посевами оцениваются в 4,0-4,1 миллиона гектаров. На глобальном уровне пока не наблюдается существенных рисков относительно нового урожая – погодные условия в целом благоприятные, а площади – достаточные,
– отмечает Антрий Бут.
Цены на кукурузу нового урожая (DAP порт) держатся в диапазоне 195-196 долларов за тонну. Рыночные настроения в основном "медвежьи", хотя возможны краткосрочные всплески цен в случае погодных аномалий в июле. Прогнозировать это пока рано, считает эксперт.
Фундаментальная ситуация на глобальном рынке остается стабильной:
- Бразилия уже начала уборку, урожай прогнозируется на хорошем уровне – 130-132 миллиона тонн.
- В Китае погодные условия в целом благоприятны для посевов кукурузы.
- В США состояние посевов оценивается как "удовлетворительное–хорошее".
- В Украине сохраняется риск июльской засухи.
Ценовая динамика ячменя
Текущий сезон экспорта ячменя почти завершен - реализовано около 2,3 миллиона тонн.
Цены на новый урожай формируются вокруг отметки 190 долларов за тонну (DAP порт),
– объясняет эксперт.
Интересно! Дальнейшая динамика будет зависеть от спроса со стороны Китая и общей ситуации на рынке фуражных зерновых.