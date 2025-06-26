Площади посевных полей заметно сокращаются

В этом году посевные площади под яровое и озимое зерно в России снижаются до самого низкого за 9 лет уровня с 2016 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины. По состоянию на июнь яровые культуры охватывали лишь 11,1 миллиона гектар, что на 10,5% меньше, чем в прошлом году, а озимая пшеница – 15,1 миллиона гектар (-6,8%, чем в прошлом году).

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Причиной падения стали неэффективные шаги правительства: квоты на экспорт пшеницы (10,6 миллиона тонн) и рекомендованная минимальная цена в 250 долларов за тонну фактически заблокировали торговлю. Только в мае власти отменили ценовые ограничения и повысили квоты, однако это не смогло стабилизировать ситуацию.

Обратите внимание! Рынок остается нестабильным: крупные компании сдерживают поставки в ожидании более выгодных условий, а мелкие вынуждены продавать по минимальным ценам. Экспорт пшеницы в первой половине июня сократился в 4,8 раза – до 565 тысяч тонн. География экспорта также сузилась – 11 стран против 40 годом ранее. Наибольшее падение поставок – в Египет и Турцию.

Аграрии массово переориентируются на выращивание масличных и бобовых, которые имеют существенно более высокую рентабельность (до 30 % против 4,9 % у зерна).

Важно! Кризис в секторе усиливается из-за санкций, дефицит импортных ресурсов, логистические барьеры и высокую учетную ставку. В этих условиях многие хозяйства рискуют обанкротиться.