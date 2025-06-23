В Афганистане планируют покупать российскую пшеницу

Министр сельского хозяйства Афганистана Атаулла Омари сообщил, что его страна обсуждает с Россией возможность импорта отдельных пищевых продуктов на фоне угрозы перебоев в поставках из Ирана, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Эти перебои вызваны вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном – одним из основных торговых партнеров Афганистана.

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Афганистан, безусловно, стремится к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией. Однако мы все еще зависим от некоторых товаров, поступающих из Ирана, и если там возникнут проблемы, это однозначно повлияет и на нас,

– отметил министр.

На фоне улучшения отношений между Россией и правительством Талибана афганская делегация на прошлой неделе посетила главный экономический форум России в Санкт-Петербурге и провела встречи с представителями аграрного ведомства России.

Россия вместе с Казахстаном поставляет Афганистану пшеницу и муку. Также Россия экспортирует в страну сахар и растительное масло. Однако Омари отметил, что сейчас Кабул заинтересован именно в закупке пшеницы, а не муки.

Мы обратились к России с просьбой присылать нам пшеницу вместо муки. Также хорошо продвигается импорт других товаров из России,

– говорит Омари.

В 2024 году Афганистан стал крупнейшим покупателем российской муки. В то же время в 2023-м страна нарастила собственное производство пшеницы на 10% – до 4,83 миллиона тонн. Общая годовая потребность страны составляет около 6,8 миллиона тонн.

Обратите внимание! Омари добавил, что последние четыре года – после выхода американцев – правительство талибов стремится самостоятельно обеспечивать себя базовыми продуктами. Недостаточные объемы, в частности пшеница и мука, ежегодно поставляются из России.