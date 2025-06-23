У Афганістані планують купувати російську пшеницю

Міністр сільського господарства Афганістану Атаулла Омарі повідомив, що його країна обговорює з Росією можливість імпорту окремих харчових продуктів на тлі загрози перебоїв у постачаннях з Ірану, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Ці перебої спричинені збройним конфліктом між Ізраїлем та Іраном – одним з основних торгівельних партнерів Афганістану.

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Афганістан, безумовно, прагне до самозабезпечення сільськогосподарською продукцією. Однак ми все ще залежимо від деяких товарів, що надходять з Ірану, і якщо там виникнуть проблеми, це однозначно вплине й на нас,

– зазначив міністр.

На тлі покращення відносин між Росією та урядом Талібану афганська делегація минулого тижня відвідала головний економічний форум Росії в Санкт-Петербурзі та провела зустрічі з представниками аграрного відомства Росії.

Росія разом із Казахстаном постачає Афганістану пшеницю та борошно. Також Росія експортує до країни цукор і рослинну олію. Проте Омарі зазначив, що зараз Кабул зацікавлений саме в закупівлі пшениці, а не борошна.

Ми звернулися до Росії з проханням надсилати нам пшеницю замість борошна. Також добре просувається імпорт інших товарів з Росії,

– говорить Омарі.

У 2024 році Афганістан став найбільшим покупцем російського борошна. Водночас у 2023-му країна наростила власне виробництво пшениці на 10% – до 4,83 мільйона тонн. Загальна річна потреба країни становить близько 6,8 мільйона тонн.

Зверніть увагу! Омарі додав, що останні чотири роки – після виходу американців – уряд талібів прагне самостійно забезпечувати себе базовими продуктами. Недостатні обсяги, зокрема пшениця та борошно, щороку постачаються з Росії.