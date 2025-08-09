У якій сфері Україна та Китай можуть поглибити співпрацю?

Ще торік у липні Китай придбав на 18,5% сої менше. Загалом тоді було закуплено 9,85 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як пояснює видання, нарощування обсягу закупівель у першу чергу пов'язане з напругою, яка виникла між Китаєм та США. Ця торгівельна війна може привести до подальшого підвищення мит.

Експерт Михайло Непран у коментарів УНІАН вказав, що Китай готується до найгірших сценаріїв. Саме тому він активно закуповує сою, у тому числі й українську.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Зараз період невизначеності. Ті правила і порядки, що раніше були зрозумілі – зараз не працюють. Як поведе себе Трамп – важко сказати. Тому вони і стараються формувати стратегічні запаси. У нас в Україні теж раніше був держрезерв.

Непран наголосив, що перед Україною ця ситуація відкриває нові можливості. Адже на українській землі вирощується доволі багато сої.

Для нас завжди відкриті можливості. Треба дивитися на погодні умови, яка у них ситуація з врожаєм – там, по-моєму, була засуха. Звичайно, краще б Китай купував соєвий шпрот, тобто продукт з доданою вартістю,

– каже Непран.

Зверніть увагу! Якщо спиратись на дані Мінекономіки, саме Китай був головним торговим партнером України у 2024 році після ЄС.