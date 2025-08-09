В какой сфере Украина и Китай могут углубить сотрудничество?

Еще в прошлом году в июле Китай приобрел на 18,5% сои меньше. Всего тогда было закуплено 9,85 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как объясняет издание, наращивание объема закупок в первую очередь связано с напряжением, которое возникло между Китаем и США. Эта торговая война может привести к дальнейшему повышению пошлин.

Эксперт Михаил Непран в комментариях УНИАН указал, что Китай готовится к худшим сценариям. Именно поэтому он активно закупает сою, в том числе и украинскую.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Сейчас период неопределенности. Те правила и порядки, что раньше были понятны – сейчас не работают. Как поведет себя Трамп – трудно сказать. Поэтому они и стараются формировать стратегические запасы. У нас в Украине тоже раньше был госрезерв.

Непран отметил, что перед Украиной эта ситуация открывает новые возможности. Ведь на украинской земле выращивается довольно много сои.

Для нас всегда открыты возможности. Надо смотреть на погодные условия, какая у них ситуация с урожаем – там, по-моему, была засуха. Конечно, лучше бы Китай покупал соевый шпрот, то есть продукт с добавленной стоимостью,

– говорит Непран.

Обратите внимание! Если опираться на данные Минэкономики, именно Китай был главным торговым партнером Украины в 2024 году после ЕС.