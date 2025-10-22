В Україні активізувались шахраї

Як працює шахрайська схема, розповіли у проєкті BRAMA, передає 24 Канал.

Схема працює наступним чином:

Користувач шукає офіційного бота Monobank, але натрапляє на підробку.

Фейковий бот від імені банку пропонує перевірку безпеки акаунта або підтвердження операцій та просить надати дані картки, логіни, паролі або коди з SMS.

Після цього гроші списуються на шахрайські рахунки, а бот або "менеджер" блокує користувача.

Як захиститись?

Щоб не стати жертвою, Monobank радить:

користуватися лише офіційним ботом: @monobankbot;

уважно перевіряти URL та точну назву бота;

ніколи не передавати дані картки, паролі або коди SMS стороннім;

здійснювати фінансові операції лише через офіційний додаток або сайт банку.

Важливо! Банк нагадує, що ніколи не запитує паролі або коди підтвердження через сторонні боти.

Що цьому передувало?