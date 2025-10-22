В Украине активизировались мошенники

Как работает мошенническая схема, рассказали в проекте BRAMA, передает 24 Канал.

Схема работает следующим образом:

  • Пользователь ищет официального бота Monobank, но наталкивается на подделку.

  • Фейковый бот от имени банка предлагает проверку безопасности аккаунта или подтверждение операций и просит предоставить данные карты, логины, пароли или коды из SMS.

  • После этого деньги списываются на мошеннические счета, а бот или "менеджер" блокирует пользователя.

Как защититься?

Чтобы не стать жертвой, Monobank советует:

  • пользоваться только официальным ботом: @monobankbot;
  • внимательно проверять URL и точное название бота;
  • никогда не передавать данные карты, пароли или коды SMS посторонним;
  • осуществлять финансовые операции только через официальное приложение или сайт банка.

Важно! Банк напоминает, что никогда не запрашивает пароли или коды подтверждения через сторонние боты.

Что этому предшествовало?

  • Украинская блогер и предпринимательница Ксюша Манекен недавно стала жертвой мошеннической схемы в Telegram, связанной с Monobank.

  • Злоумышленники создали фейковый чат-бот, который имитировал официального представителя банка, и в результате блогерша потеряла более 6 миллионов гривен. По словам Манекен, она искала официальный бот для проверки своего счета, наткнулась на подделку и передала данные карты мошенникам.

  • Monobank в ответ заявил, что клиентка нарушила правила финансовой безопасности, общаясь с непроверенным источником.