Украинская блогер и предпринимательница Ксюша Манекен недавно стала жертвой мошеннической схемы в Telegram, связанной с Monobank.

Злоумышленники создали фейковый чат-бот, который имитировал официального представителя банка, и в результате блогерша потеряла более 6 миллионов гривен. По словам Манекен, она искала официальный бот для проверки своего счета, наткнулась на подделку и передала данные карты мошенникам.