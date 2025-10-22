В Украине активизировались мошенники
Как работает мошенническая схема, рассказали в проекте BRAMA, передает 24 Канал.
Схема работает следующим образом:
Пользователь ищет официального бота Monobank, но наталкивается на подделку.
Фейковый бот от имени банка предлагает проверку безопасности аккаунта или подтверждение операций и просит предоставить данные карты, логины, пароли или коды из SMS.
После этого деньги списываются на мошеннические счета, а бот или "менеджер" блокирует пользователя.
Как защититься?
Чтобы не стать жертвой, Monobank советует:
- пользоваться только официальным ботом: @monobankbot;
- внимательно проверять URL и точное название бота;
- никогда не передавать данные карты, пароли или коды SMS посторонним;
- осуществлять финансовые операции только через официальное приложение или сайт банка.
Важно! Банк напоминает, что никогда не запрашивает пароли или коды подтверждения через сторонние боты.
Что этому предшествовало?
Украинская блогер и предпринимательница Ксюша Манекен недавно стала жертвой мошеннической схемы в Telegram, связанной с Monobank.
Злоумышленники создали фейковый чат-бот, который имитировал официального представителя банка, и в результате блогерша потеряла более 6 миллионов гривен. По словам Манекен, она искала официальный бот для проверки своего счета, наткнулась на подделку и передала данные карты мошенникам.
Monobank в ответ заявил, что клиентка нарушила правила финансовой безопасности, общаясь с непроверенным источником.