Що відомо про затримання Кудрицького?

Володимира Кудрицького затримали на Львівщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

За версією слідства, він причетний до шахрайства в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який перебуває в СІЗО. Кудрицький та Гринкевич, ймовірно, могли заволодіти коштами державної компанії Укренерго під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми у 2018 році.

Як проходили обшуки в Кудрицького?

У вівторок, 21 жовтня, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшуками до колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Слідчі дії здійснювалися в межах кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем та привласнення коштів державної компанії. ЗМІ повідомляють, що йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Варто зазначити, що обшуки тривали не лише в Укренерго, а й у приміщеннях підрядної організації та інших підприємств, які, за версією ДБР, могли бути залучені до схеми.

Що відомо про звільнення Кудрицького?