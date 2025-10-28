Что известно о задержании Кудрицкого?
Владимира Кудрицкого задержали на Львовщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".
По версии следствия, он причастен к мошенничеству в особо крупных размерах и отмыванию средств, полученных преступным путем.
Также Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение находящемуся в СИЗО бизнесмену Игорю Гринкевичу. Кудрицкий и Гринкевич, вероятно, могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.
Как проходили обыски у Кудрицкого?
Во вторник, 21 октября, сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) пришли с обысками к бывшему руководителю Укрэнерго Владимиру Кудрицкому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства по возможному злоупотреблению служебным положением и присвоению средств государственной компании.
СМИ сообщают, что речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Стоит отметить, что обыски продолжаются не только в Укрэнерго, но и в помещениях подрядной организации и других предприятий, которые, по версии ДБР, могли быть вовлечены в схему.
Что известно об увольнении Кудрицкого?
30 августа 2024 на заседании Ставки верховного главнокомандующего Владимир Зеленский принял решение, что Владимир Кудрицкий должен подать в отставку по собственному желанию. Причиной такого решения указали незавершенные защитные сооружения вокруг подстанций Укрэнерго, что повлекло за собой перебои с электроснабжением после массированного удара.
Владимир Кудрицкий, глава правления Укрэнерго, был уволен 2 сентября 2024 года. Основные скандалы вокруг Кудрицкого касались его зарплаты и строительства объектов укрытия.
Кудрицкий инициировал заседание совета, подчеркнув, что решение о его увольнении не связано с вопросом защищенности подстанций Укрэнерго. По словам Кудрицкого, против Укрэнерго была развернута дискредитационная кампания перед его увольнением.