Что известно о задержании Кудрицкого?

Владимира Кудрицкого задержали на Львовщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

По версии следствия, он причастен к мошенничеству в особо крупных размерах и отмыванию средств, полученных преступным путем.

Также Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение находящемуся в СИЗО бизнесмену Игорю Гринкевичу. Кудрицкий и Гринкевич, вероятно, могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

Как проходили обыски у Кудрицкого?

Во вторник, 21 октября, сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) пришли с обысками к бывшему руководителю Укрэнерго Владимиру Кудрицкому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства по возможному злоупотреблению служебным положением и присвоению средств государственной компании.

СМИ сообщают, что речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Стоит отметить, что обыски продолжаются не только в Укрэнерго, но и в помещениях подрядной организации и других предприятий, которые, по версии ДБР, могли быть вовлечены в схему.

Что известно об увольнении Кудрицкого?