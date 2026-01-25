Інцидент відбувся на тлі посиленого імміграційного контролю адміністрації Дональда Трампа і став уже другим смертельним випадком у місті менш ніж за місяць. Деталі стрілянини розповідає Reuters, а також The New York Times.
До теми У США агент міграційної служби застрелив жінку під час протесту: яка реакція Трампа
Що відомо про стрілянину в Міннесоті?
Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що агенти міграційної служби відкрили вогонь у порядку самооборони. Вони стверджують, що чоловік був озброєний пістолетом і мав два магазини, а також чинив опір під час спроби його роззброїти.
Водночас місцева поліція наголосила, що обставини події ще перевіряються. Тим часом момент стрілянини зафільмували очевидці й розповсюдили в мережі.
Увага! Відео відтворює особливо жорстокі кадри, присутня нецензурна лексика, 18+
Опубліковані в соцмережах відео, проаналізовані The New York Times, ставлять під сумнів версію федеральної влади. На кадрах видно, як загиблий стає між агентом і жінкою, яку обприскують перцевим газом.
Він тримає телефон у руці, не демонструє зброї, а пістолет агенти знаходять і забирають уже після того, як повалили його на тротуар. Після цього пролунало щонайменше десять пострілів у спину, вже коли чоловік лежав на землі.
Стрілянина сталася неподалік місця, де на початку січня федеральний агент застрелив Рене Ніколь Гуд – ще одну громадянку США, що вже тоді викликало масові протести в Міннеаполісі та Сент-Полі. Цього разу після інциденту до місця події зібралися сотні людей.
Протестувальники скандували "йдіть додому" та "вбивці", підпалили сміттєвий контейнер, а федеральні сили застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Ситуація у Міннеаполісі: дивіться відео
Яка реакція Трампа та місцевої влади?
Начальник поліції Браян О'Гара закликав до стриманості, водночас він вимагає, щоб федеральні агенції, які працюють у місті, діяли з тією ж дисципліною, гуманністю й доброчесністю, яких вимагає ефективна правоохоронна діяльність.
Губернатор Міннесоти Тім Волз різко засудив дії федеральних агентів і закликав Білий дім негайно вивести їх зі штату.
Міннесота більше цього не терпітиме. Це огидно. Президент має негайно припинити цю операцію і забрати тисячі жорстоких, непідготовлених агентів з нашого штату,
– наголосив Волз.
Конгресвумен Ільхан Омар назвала подію "вбивством члена громади" та звинуватила федеральну владу в порушенні конституційних прав під прикриттям імміграційного контролю. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей звернувся із закликом до загальнонаціональної солідарності: "Усім, хто мене чує, пропоную підтримати Міннеаполіс. Ваші діти запитуватимуть вас, на чиєму ви були боці".
Президент Дональд Трамп, навпаки, публічно підтримав дії ICE та різко розкритикував губернатора і мера, звинувативши їх у "підбурюванні до заколоту".
У своїх заявах він стверджував, що застрелений нібито становив смертельну загрозу.
Дайте нашим патріотам ICE виконувати свою роботу!,
– наголосив очільник Білого дому.
Ким був убитий?
За словами начальника поліції Міннеаполіса Браяна О'Гари, загиблий – Алекс Джеффрі Претті, громадянин США, дипломований медбрат відділення інтенсивної терапії медичного центру Minneapolis VA.
Він мав законний дозвіл на носіння зброї, не мав судимостей, а його попередні контакти з поліцією обмежувалися штрафами за порушення ПДР.
Застрелений Алекс Джефрі Претті / Фото Clash Report
Попри заяви федеральної влади, місцеві чиновники та колеги Претті описують його як доброзичливу й віддану справі людину.
Він хотів бути корисним, допомагати людям і робити світ кращим,
– сказав один із колег про загиблого.
Що цьому передувало?
Ще не так давно, 7 січня, у Міннеаполісі федеральний агент Імміграційної та митної служби (ICE) відкрив вогонь по жінці та смертельно її поранив.
Тоді агенти пояснювали, що одна з учасниць нібито спробувала використати свій автомобіль як зброю, намагаючись наїхати на офіцерів. У відомстві назвали дії агента вимушеною самообороною через "реальну загрозу життю".
Згідно з повідомленнями, загиблою була 37-річна Рене Ніколь Гуд – громадянка США та мешканка Міннеаполіса. Дональд Трамп підтримав свідчення та дії агентів.