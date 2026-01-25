Інцидент відбувся на тлі посиленого імміграційного контролю адміністрації Дональда Трампа і став уже другим смертельним випадком у місті менш ніж за місяць. Деталі стрілянини розповідає Reuters, а також The New York Times.

Що відомо про стрілянину в Міннесоті?

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що агенти міграційної служби відкрили вогонь у порядку самооборони. Вони стверджують, що чоловік був озброєний пістолетом і мав два магазини, а також чинив опір під час спроби його роззброїти.

Водночас місцева поліція наголосила, що обставини події ще перевіряються. Тим часом момент стрілянини зафільмували очевидці й розповсюдили в мережі.

Увага! Відео відтворює особливо жорстокі кадри, присутня нецензурна лексика, 18+

Опубліковані в соцмережах відео, проаналізовані The New York Times, ставлять під сумнів версію федеральної влади. На кадрах видно, як загиблий стає між агентом і жінкою, яку обприскують перцевим газом.

Він тримає телефон у руці, не демонструє зброї, а пістолет агенти знаходять і забирають уже після того, як повалили його на тротуар. Після цього пролунало щонайменше десять пострілів у спину, вже коли чоловік лежав на землі.

Стрілянина сталася неподалік місця, де на початку січня федеральний агент застрелив Рене Ніколь Гуд – ще одну громадянку США, що вже тоді викликало масові протести в Міннеаполісі та Сент-Полі. Цього разу після інциденту до місця події зібралися сотні людей.

Протестувальники скандували "йдіть додому" та "вбивці", підпалили сміттєвий контейнер, а федеральні сили застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Яка реакція Трампа та місцевої влади?

Начальник поліції Браян О'Гара закликав до стриманості, водночас він вимагає, щоб федеральні агенції, які працюють у місті, діяли з тією ж дисципліною, гуманністю й доброчесністю, яких вимагає ефективна правоохоронна діяльність.

Губернатор Міннесоти Тім Волз різко засудив дії федеральних агентів і закликав Білий дім негайно вивести їх зі штату.

Міннесота більше цього не терпітиме. Це огидно. Президент має негайно припинити цю операцію і забрати тисячі жорстоких, непідготовлених агентів з нашого штату,

– наголосив Волз.

Конгресвумен Ільхан Омар назвала подію "вбивством члена громади" та звинуватила федеральну владу в порушенні конституційних прав під прикриттям імміграційного контролю. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей звернувся із закликом до загальнонаціональної солідарності: "Усім, хто мене чує, пропоную підтримати Міннеаполіс. Ваші діти запитуватимуть вас, на чиєму ви були боці".

Президент Дональд Трамп, навпаки, публічно підтримав дії ICE та різко розкритикував губернатора і мера, звинувативши їх у "підбурюванні до заколоту".

У своїх заявах він стверджував, що застрелений нібито становив смертельну загрозу.

Дайте нашим патріотам ICE виконувати свою роботу!,

– наголосив очільник Білого дому.

Ким був убитий?

За словами начальника поліції Міннеаполіса Браяна О'Гари, загиблий – Алекс Джеффрі Претті, громадянин США, дипломований медбрат відділення інтенсивної терапії медичного центру Minneapolis VA.

Він мав законний дозвіл на носіння зброї, не мав судимостей, а його попередні контакти з поліцією обмежувалися штрафами за порушення ПДР.



Застрелений Алекс Джефрі Претті / Фото Clash Report

Попри заяви федеральної влади, місцеві чиновники та колеги Претті описують його як доброзичливу й віддану справі людину.

Він хотів бути корисним, допомагати людям і робити світ кращим,

– сказав один із колег про загиблого.

Що цьому передувало?