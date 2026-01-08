Стрілянина відбулася під час протестної акції проти дій ICE з контролю за дотриманням імміграційного законодавства. Подробиці інциденту розповідає 24 Канал із посиланням на заяви Міністерства внутрішньої безпеки США, оприлюднені в соцмережі Х, а також на матеріал ABC News.

Що відомо про вбивство жінки агентом ICE у США?

У Міністерстві внутрішньої безпеки зазначили, що учасники протестів почали блокувати правоохоронців, і "одна з агресивних учасниць" використала свій автомобіль як зброю, намагаючись наїхати на офіцерів.

У відомстві ці дії розцінюють як прояв "внутрішнього тероризму". Водночас застосування табельної зброї агентом служби назвали вимушеним актом самозахисту.

Там також зазначили, що агент ICE відкрив вогонь, оскільки вбачав реальну загрозу своєму життю, життю колег та інших цивільних.

Очільник поліції Міннеаполіса Брайан О'Хара уточнив подробиці інциденту. Він розповів, що жінка перебувала в автомобілі, який блокував проїжджу частину. Коли до машини підійшов співробітник ICE, транспортний засіб рушив з місця, після чого пролунало щонайменше два постріли.

За інформацією телеканалу CBS, загиблою виявилася 37-річна Рене Гуд – громадянка США та мешканка Міннеаполіса.

Мер міста Джейкоб Фрей виступив із різкою критикою позиції федеральної влади, зокрема трактування інциденту як самооборони, назвавши таку версію подій "хибним наративом".

У Міністерстві внутрішньої безпеки також повідомили про наявність постраждалих серед співробітників ICE, водночас запевнивши, що всі вони повністю відновляться. Кількість поранених і деталі їхніх травм не розголошуються.

До речі, акції протесту проти жорсткої імміграційної політики та затримань мігрантів у США влітку 2025 року вийшли за межі Лос-Анджелеса й поширилися на інші міста Каліфорнії та низку штатів. А з 26 грудня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США ввело оновлені правила імміграційного контролю, які значно посилюють процедури перевірки для іноземців.

Що сказав про трагічний випадок Трамп?

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він переглянув відеозапис інциденту та назвав побачене "жахливим". Очільник Білого дому заявив, що агент ICE діяв у межах необхідної самооборони.

Президент стверджує, що застрелена жінка поводилася агресивно, заважала роботі правоохоронців, чинила опір, а згодом навмисно здійснила наїзд на співробітника міграційної служби. Крім того, Трамп поклав відповідальність за зростання погроз і нападів на правоохоронців на так званих "радикальних лівих".

