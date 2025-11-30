Інцидент трапився незадовго до 18:00 у суботу, 29 листопада. Того вечора на території торгового центру святкували дитячий день народження, передає 24 Канал із посиланням на Sky News та AP.
Що відомо про стрілянину у Стоктоні?
Відомо, що стрілянина відбулася всередині бенкетного залу, який має спільну парковку з іншими закладами.
Внаслідок інциденту загинули четверо людей, серед них є діти. Ще 14 людей отримали поранення. Нападник втік з місця злочину. Попередні дані свідчать, що це могло бути цілеспрямоване вбивство, але інформації поки обмаль. Особу стрілка та мотив ще не встановлено.
Про стан постраждлих даних теж немає. Відомо, що є госпіталізовані.
Інші випадки стрілянини із постраждалими
- На Запоріжжі нетверезий поліцейський посварився з військовими та почав стріляти по них. Було поранено трьох бійців, самого нападника та його матір.
- 24 листопада на подвір'ї школи №13 у Львові відбулась стрілянина. Батьки учнів вирішували конфлікт за допомогою зброї.
- На південному сході Пенсильванії сталася перестрілка між поліцією та підозрюваним. Троє поліцейських поранено, ще двоє отримали вакі травми. Стрільця застрелили. За даними ЗМІ, стрілянина почалася під час спроби вручити ордер на обшук.