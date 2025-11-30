Інцидент трапився незадовго до 18:00 у суботу, 29 листопада. Того вечора на території торгового центру святкували дитячий день народження, передає 24 Канал із посиланням на Sky News та AP.

Що відомо про стрілянину у Стоктоні?

Відомо, що стрілянина відбулася всередині бенкетного залу, який має спільну парковку з іншими закладами.

Внаслідок інциденту загинули четверо людей, серед них є діти. Ще 14 людей отримали поранення. Нападник втік з місця злочину. Попередні дані свідчать, що це могло бути цілеспрямоване вбивство, але інформації поки обмаль. Особу стрілка та мотив ще не встановлено.

Про стан постраждлих даних теж немає. Відомо, що є госпіталізовані.

