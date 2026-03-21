Про це повідомили в Національній поліції України. Там виклали прикмети підозрюваного у вбивстві.

Як виглядає підозрюваний у вбивстві поліцейського у Слов'янську?

У поліції навіть назвали його прізвище – це Фоменко Євген Михайлович, 19.01.1976 року народження, мешканець Слов'янська, раніше судимий.

Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні тяжкого злочину.

19 березня близько 11:30 під час перевірки документів озброєний чоловік здійснив напад на старшого дільничного офіцера поліції. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень правоохоронець загинув на місці,

– написали поліцейські.

Зверніть увагу! Місцеве видання 6262 написало, що старший дільничний офіцер Олег Захаренко працював в МВС 20 років. Після повномасштабного вторгнення залишився у Слов'янську. В нього залишилися батьки та сестра.

Прикмети нападника:

на вигляд 45 – 50 років;

зріст близько 178 – 180 сантиметрів;

повної статури;

волосся темне з сивиною;

був одягнений у військову камуфляжну форму, мав при собі чорний рюкзак.



Фото чоловіка, який убив поліцейського у Слов'янську / Поліція

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, повідомте її за телефонами: 095 291 98 52, 050 668 31 70 або 102.

Що відомо про вбивство поліцейського в Слов'янську?

Поліцейські перевіряли документи, коли по них відкрили вогонь. Нападник утік. На місці від поранень загинув капітан поліції Олег Захаренко – старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції.

З міста розпочали примусово евакуювати дітей. Наразі це стосується тільки деяких районів.

Оглядачі сайту "Дейком" наголосили: влада діє на випередження.

"Слов'янськ поки не виглядає містом, приреченим найближчим часом. Але він дедалі більше виглядає містом, де межа між тилом і фронтом стерлася. І саме тому примусова евакуація дітей – не разова новина, а сигнал про новий етап війни на Донбасі, де цивільна безпека вже напряму залежить від темпу російського наступу", – мовиться в статті.

Журналісти сайту "Карачун" поспілкувалися з містянами. Їхні думки розділилися: одні кажуть, що в 2022-му ворог стояв значно ближче, тож зараз ситуація краща. Інші говорять, що на початку війни росіяни не мали КАБів, які стирають міста з лиця земля ще до вуличних боїв.