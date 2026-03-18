Про це повідомляє The Irish Times.

Що відомо про вбивство українця в Ірландії?

Інцидент стався ввечері 17 березня. За попередньою інформацією, напад відбувся майже одразу після того, як він покинув дім. Слідчі поки з’ясовують, чи діяв один зловмисник, чи їх було кілька.

Попри серйозні поранення, чоловік зміг дістатися назад до житлового комплексу – він пройшов близько 100 метрів, намагаючись покликати на допомогу, після чого знепритомнів.

Медики прибули оперативно, однак врятувати його не вдалося – від отриманих травм він помер на місці.

Очевидці одразу звернулися до поліції, і вже наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного – чоловіка віком за 40 років. За попередніми висновками, напад не мав конкретної цілі та міг бути випадковим.

Відомо, що загиблий народився в Україні, але значну частину життя провів в Ірландії.

