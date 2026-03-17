Про це пишуть Tagesschau та портал NIUS.

Хто вбив 19-річну українку в Німеччині?

Ввечері 10 березня 17-річний сирієць та 19-річна українка зустрілись у центрі Мангейма, аби прогулятись. Згодом пара вирушила у сторону лісу Кеферталер.

Близько 00:30, за даними прокуратури, хлопець завдав жертві численних ударів руками та, імовірно, гілкою. Внаслідок отриманих травм українка загинула.

За інформацією NIUS, напад було вчинено з особливою жорстокістю – у дівчини виявили численні синці на обличчі, а джерела повідомляли про "сильні удари по голові" та значні травми від тупого предмета. Водночас ознак сексуального насильства проти жертви слідчі не виявили.

Тіло загиблої вранці середи виявила перехожа. Того ж дня увечері правоохоронці розшукали та арештували головного підозрюваного – 17-річного сирійця Мохаммеда, який проживає недалеко від місця злочину.

Попередня версія слідства – вбивство через ревнощі. Крім того, портал із посиланням на джерела у службі безпеки пише, що випадок насильства у цій парі не був поодиноким. За два тижні до вбивства, сирієць штовхнув українку об скляну стінку автобусної зупинки та завдав удару кулаком по обличчю. Тоді на хлопця уже була подана заява в поліцію за фактом нападу.

Що відомо про вбиту українку?

Дівчина, на ім'я Марія, приїхала до Німеччини із родиною у 2022 році. Вбита та її хлопець сирієць навчались в одній школі й мали стосунки, які тривали близько року. Мати загиблої розповіла, що спочатку хлопець їй дуже подобався, втім за місяць її думка змінилась. За її словами, вона декілька разів просила Мохаммеда більше не приходити до їхнього дому, проте він продовжував з'являтись.

Моя дочка хотіла з ним розлучитися. Він був до неї жорстоким,

– додала мати.

Слідчі також підтвердили наявність конфліктів у пари.



17-річний Мохаммед із Сирії / Crimereporter.de



Вбита 19-річна українка Марія / Crimereporter.de

