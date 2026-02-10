Правоохоронці продовжують встановлювати всі деталі справи. Про це повідомив Центр моніторингу расистської поведінки 9 лютого та поліція Варшави.

Дивіться також У Черкасах 55-річний чоловік напав на поліцію та працівників ТЦК: йому загрожує довічне

Що відомо про обставини події?

За свідченнями очевидців, близько 20 агресивно налаштованих людей у масках прибули до хостелу на вулиці Олувковій, мали газ, дерев'яні кийки та, можливо, пістолет. Нападники намагалися прорватися до кімнат мешканців, зірвали дроти з електрощитка, після чого українці забарикадувалися та викликали поліцію.

29-річну жінку били по голові, розпилювали газ і вигукували ксенофобські гасла з вимогами "повертатися до своєї країни". Їй на допомогу вибігла свекруха, яку також побили. Чоловік намагався захистити жінок, проте нападники застосували проти нього газ, після чого він був змушений тікати.

Через годину прибули муніципальна варта та поліція, після чого нападники втекли. Жінку госпіталізували, лікарі наклали шви на голову, життю постраждалої нічого не загрожує. Поліція затримала чотирьох підозрюваних громадян Польщі – 45-річну жінку та трьох чоловіків віком від 23 до 50 років. Правоохоронці продовжують розслідування та з'ясовують, чи були причетні інші особи.

Поліція затримала підозрюваних, які напали на українок / поліція Варшави

Що відомо про інші випадки нападів на українців за кордоном?