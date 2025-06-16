Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.

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Що відомо про справу нападу на українця в Берліні

Розслідування справи передали департаменту з питань державної безпеки.

З огляду на можливий політичний підтекст нападу розслідування злочину передали профільному відділу Відомства кримінальної поліції Берліну – департаменту з питань державної безпеки,

– заявили у понеділок, 16 червня, у пресслужбі берлінської поліції.

Нагадаємо, що на чоловіка напали, коли він вигулював собаку у парку і давав йому команди українською мовою. Сталося це приблизно о 6:40 ранку.

Нападники, почувши українську мову, запитали у потерпілого, якої він національності. Після цього один зі зловмисників завдав українцю ножового удару у живіт.

Поліція не відповіла на запит журналістів, якою мовою спілкувалися підозрювані. Наразі вони перебувають у розшуку.

Українця доправили до лікарні. Загрози його життю немає.