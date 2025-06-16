Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что известно о деле нападения на украинца в Берлине

Расследование дела передали департаменту по вопросам государственной безопасности.

Учитывая возможный политический подтекст нападения расследование преступления передали профильному отделу Ведомства криминальной полиции Берлина – департамента по вопросам государственной безопасности,

– заявили в понедельник, 16 июня, в пресс-службе берлинской полиции.

Напомним, что на мужчину напали, когда он выгуливал собаку в парке и давал ему команды на украинском языке. Произошло это примерно в 6:40 утра.

Нападавшие, услышав украинский язык, спросили у потерпевшего, какой он национальности. После этого один из злоумышленников нанес украинцу ножевой удар в живот.

Полиция не ответила на запрос журналистов, на каком языке общались подозреваемые. Сейчас они находятся в розыске.

Украинца доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.