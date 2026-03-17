Зловмисника вже затримала поліція та доставила до відділку для допиту. Про це повідомили в Fakt.pl.

Навіщо поляк напав на українця?

Під час сварки у трамваї 27-річний поляк дістав ніж та намагався вдарити українця. Пасажири швидко відреагували, накинулися та затримали зловмисника, таким чином врятувавши українця.

Поруч проїжджала поліція, яка миттєво допомогла. Нападника затримали та вилучили ніж. Правоохоронці проводять розслідування та з'ясовують всі обставини інциденту та ймовірні мотиви.

У Варшаві затримали чоловіка, який напав на українця / Фото Fakt.pl

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав і не потребував госпіталізації.

Навіщо поляк вирішив напасти на українця, залишається невідомим. Правоохоронці допитують зловмисника та перевіряють, чи мав той судимість раніше.

